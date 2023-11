Zwei wichtige Grundsätze gelten im deutschen Arbeitsrecht: Erstens ist man nicht "krankgeschrieben", auch wenn es umgangssprachlich so heißt, sondern "arbeitsunfähig". Zweitens muss man alles tun, damit man wieder arbeitsfähig wird. Heißt im Umkehrschluss: Man muss alles unterlassen, was den Prozess der Genesung behindert oder verlangsamt. Soweit, so einfach.