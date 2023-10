Kälte regt das Herz-Kreislaufsystem an

Setzen wir unseren Körper extremer Kälte aus, ziehen sich unsere Blutgefäße zusammen. Dadurch werden die Arme und Beine langsamer durchblutet.



Kommt man danach ins Warme, dehnen sich die Blutgefäße und Adern wieder aus: eine perfekte Anregung fürs Herz-Kreislauf-System. Worauf man allerdings achten sollte: Die Köpertemperatur sollte nicht unter 35 Grad Celsius sinken.

Frieren lässt das Fett schmelzen - und die Pfunde purzeln

Das Fettgewebe des menschlichen Körpers besteht aus braunem und weißem Fett. Das weiße fungiert als Energiespeicher - und schützt unseren Körper vor Kälte. Das braune kann Energie freisetzen und Wärme produzieren. Sinkt die Umgebungstemperatur auf unter 18 Grad, wird die Wärmeproduktion angekurbelt.



Je kälter es ist, desto mehr tritt das braune Fettgewebe in Aktion. Dabei werden weiße in braune Fettzellen umgewandelt und verbrannt. Sich regelmäßig der Kälte auszusetzen, hat also gleich zwei gute Effekte: Das Fett schmilzt und der Körper wird auch bei Kälte warmgehalten.

Gelegentliches Frieren stärkt das Immunsystem

Wer dauerhaft friert, wird irgendwann krank. Anders sieht es aus, wenn man seinem Körper nur gelegentlich und gezielt einen Kälteschock zumutet - etwa durch eine kalte (Wechsel-)Dusche oder den Besuch in einer Kältekammer.



Wie mehrere Studien belegen, stimuliert die Kälte die Bildung weißer Blutkörperchen. Und genau die sagen Viren, Bakterien oder Pilzen den Kampf an. Frieren kann also dafür sorgen, das Immunsystem auf Trab zu halten.

Kälte gegen Schmerzen

Leidet man unter Schmerzen, will man diese ganz schnell wierder loswerden. Häufig wird dabei auf Wärme oder eben auch Kälte gesetzt.



Insbesondere durch Kälte wird unsere Schmerzempfindlichkeit reduziert, weil die Nerven den Schmerzreiz langsamer weiterleiten. Außerdem bildet unser Köper bei Kälte verstärkt den Botenstoff Noradrenalin - und der wirkt schmerzlindernd.



Kältetherapien werden u.a. zur Schmerzlinderung bei Rheuma oder Migräne eingesetzt.

Glücklich durch Kälte?

Nicht nur Noradrenalin, auch Serotonin und Dopamin schüttet unser Körper aus, wenn wir Kälte empfinden. Also Glückshormone. Die lassen unsere Laune steigen, man fühlt sich energiegeladener, wacher - und ein ganzes Stück glücklicher.

Eisbaden, Winterschwimmen oder Kneippen