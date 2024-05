Sich komplett zuckerfrei zu ernähren ist übrigens nicht empfehlenswert. Erstens braucht der Körper Zuckermoleküle als Energiequelle und stellt diese aus Kohlenhydraten her. Zweitens stecken nur in Fisch, Fleisch, Eiern, Soja, Fetten und Salat so gut wie keine Kohlenhydrate und damit extrem wenig Zucker.