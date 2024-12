Kalorienfalle Weihnachten: Schon während der Adventszeit stehen Plätzchen auf dem Tisch, der Weihnachtsmarkt lockt mit Waffeln und Zuckerwatt e und über die Feiertage warten Gans und Co.! Genießen wollen die meisten diese Leckereien schon - aber was sagt die Waage Anfang Januar? Mit diesen Strategien schaffen Sie es, dass Sie über über Weihnachten nicht zunehmen - und trotzdem festliche Leckereien genießen können!

Der Teufel steckt manchmal im Detail: Süße Getränke wie Säfte, Limos oder die Schokolade mit Sahne haben manchmal mehr Zucker und Kalorien als die Lebkuchen-Nascherei zum Kaffee. Wer hier zwischendurch auf Saftschorlen, Wasser oder Tee setzt, macht alles richtig. Ebenso schlagen natürlich das Gläschen Sekt oder der gute Wein zum Essen in Sachen Kalorien richtig zu: Die Kombination aus Alkohol und Zucker, die beispielsweise in Glühwein enthalten ist, wirkt sich besonders schnell negativ auf das Gewicht aus, da Alkohol die Fettverbrennung ausbremst. Deshalb: Wechseln Sie alkoholische Getränke mit alkoholfreien ab, um Kalorien zu sparen und die Fettverbrennung nicht zu hemmen. Eine große Karaffe Wasser auf dem Tisch und über den Tag hinweg immer wieder daraus trinken - das ist ein super Trick gegen die Völlerei über die Feiertage. Damit spülen Sie nicht nur Ihr Verlangen nach Naschwerk und deftigem Essen weg, sondern sorgen auch für einen gesunden Flüssigkeitshaushalt.

Weihnachten - endlich ist Zeit zum Ausschlafen. Die sollten Sie nutzen - auch fürs Gewicht! Das ist eine tolle Strategie gegen das Zunehmen an Weihnachten, weil so Wachstumshormone in Gang kommen und Fett abbauen.



Eine Essenspause von mindestens 12 Stunden zwischen Abendessen und Frühstück hilft dem Körper enorm. Und: Wer viel schläft, hat auch viel weniger Zeit zu essen!