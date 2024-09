Wird Olivenöl zum Luxusgut? Die Preise sind stark angestiegen - und es sieht so aus, als blieben sie dauerhaft hoch: Die Hitze und Trockenheit in Südeuropa haben zu massiven Ernteausfällen geführt. Welche Alternativen zum teuren Olivenöl gibt es fürs Braten, für den Salat, zum Kochen?

Wer Alternativen sucht, wird von der Fülle an Ölen schnell überwältigt: Öle gibt es zahlreiche am Markt - dabei sind Allrounder wie Sonnenblumenöl, ganz edle Tropfen wie Traubenkernöl, super gesunde wie Algenöl und Schwarzkümmelöl , das Asia-typische Sesamöl und viele, viele andere. Welche Öle sind gesund, alltagstauglich sowie schmackhaft und preislich erschwinglich?

Bildrechte: IMAGO / Wavebreak Media Ltd

Rapsöl: Die preiswerte Alzweckwaffe in der Küche gibt es kaltgepresst (erhitzbar bis 130-190 Grad Celsius) oder raffiniert (erhitzbar bis ca. 210-220 Grad Celsius). Es hat einen geringen Eigengeschmack, überzeugt mit Vitamin E und Antioxidantien sowie einem guten Verhältnis von Omega-3- und Omega-6 Fettsäuren. Die kaltgepresste Variante liefert einen besseren Nährstoffgehalt.



Sonnenblumenöl: Auch dieses Öl hat einen geringen Eigengeschmack, ist ähnlich preiswert wie Rapsöl, enthält viel Vitamin E und kann sowohl für Salate als auch zum Braten und Backen verwendet werden.



Bratöl: Einfach nur mal schnell was anbraten? Dann kann man auch Bratöl nehmen - es ist besonders hitzebeständig, preiswert und besteht aus einer Mischung verschiedener Pflanzenöle. Was genau drin ist, verrät jeweils das Etikett.