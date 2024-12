Schlemmen auf dem Weihnachtsmarkt - endlich wieder gebrannte Mandeln, Bratwurst, Lángos und Co.! Doch leider sind viele der klassischen Weihnachtsmarkt-Snacks echte Kalorien- und Zuckerbomben.



Die Top 5 der Kalorienbomben auf dem Weihnachtsmarkt - und ihre schlanken Alternativen:

5. Zuckerwatte

Wenig überraschend, denn hier gibt es nur eine einzige Zutat - und die ist eben einfach richtig ungesund: Zucker! Aber warum ist sie dann nicht der Spitzenreiter bei den ungesunden Weihnachtsmarkt-Snacks?



Ganz einfach: Die Zucker-Portion ist trotz des Volumens ziemlich klein und man ist dennoch eine ganze Weile damit beschäftigt. Dass die Zuckerwatte überall kleben bleibt, ist vielleicht das größere Problem...

4. Gebrannte Mandeln

Mhhh, wie das duftet: Geröstete Mandeln sind typisch für den Weihnachtsmarkt. Allerdings - Nüsse sind zwar gesund, aber auch sehr kalorienreich.



Der Platz in den Top 5 der ungesündesten Weihnachtsmarkt-Snacks ist allerdings der dicken Zuckerschicht außenrum zu verdanken: 100 Gramm der süßen Nüsse enthalten 500 Kalorien und rund 50 Gramm Zucker.

3. Reibekuchen/ Kartoffelpuffer

Egal, ob Sie Reibekuchen oder Kartoffelpuffer dazu sagen: Diese leckere Spezialität ist leider ungesund - und das, obwohl eine Kartoffel doch zum Gemüse zählt und das Apfelmus aus gesundem Obst gemacht wurde!



Der Grund für Platz 3: viel Fett - und dann auch noch frittiert. Das macht die Kartoffel-Spezialität sehr schwer verdaulich, und sie wirkt sich schnell auf den Cholesterinspiegel aus. Mit über 600 Kalorien kann eine Portion (3 Stück) Kartoffelpuffer mit Apfelmus zu Buche schlagen.

2. Lángos

Diese ungarischen Teigfladen sind auf Weihnachtsmärkten nicht mehr wegzudenken: Mit Sauerrahm, Käse oder Knoblauchbutter schmecken sie einfach gut.



Aber Achtung: Hier lauern viel Fett und viele Kalorien. Wie Kartoffelpuffer werden auch Lángos frittiert, was das ohnehin schon reichhaltige Fett noch ungesunder macht. Fazit: Lieber lassen!

1. Die Bratwurst

Herzlichen Glückwunsch, du köstliche Bratwurst - du stehst auf Platz 1 der ungesunden Weihnachtsmarkt-Klassiker! Hier kommt eine Menge von dem zusammen, was der Gesundheit schadet: Viel Fett steht dabei ganz vorne. Außerdem warnen Ernährungsmediziner schon lange vor verarbeiteten Fleischprodukten - sie erhöhen das Krebsrisiko.



Der hohe Salzgehalt in der Bratwurst ist auch ungesund (besonders das Pökelsalz). Das meist dazu gereichte Brötchen aus Weißmehl lässt auch noch den Blutzuckerspiegel nach oben schießen.

Gibt es da nicht gesündere Leckereien auf dem Weihnachtsmarkt? Aber klar! Hier kommen sie:

5. Champignon-Pfanne

100 Gramm Champignons enthalten nur rund 50 Kalorien, zudem noch Mineralien wie Kalium, Jod und Fluor. Aber warum sind die Pilze dann nicht auf Platz 1?



Hier ist die Soße schuld, die auf dem Weihnachtsmarkt meist üppig dazugegeben wird: Mit viel Butter und Sahne treibt sie die Kalorien- und Fettbilanz ganz fix wieder nach oben!

4. Schupfnudeln mit Sauerkraut

Auch dieses Gericht punktet vor allem mit einer bestimmten Zutat. Die Schupfnudeln sind es nicht...



Das Sauerkraut ist in Sachen Gesundheit ein wunderbarer Tipp: Damit tun Sie nämlich sogar Ihrem Immunsystem etwas Gutes. Sauerkraut enthält die Vitamine B und C, Kalium und Eisen.



Zudem ist Sauerkraut verdauungsfördernd. Die lebenden Milchsäurebakterien in dem vergorenen Kraut sind sehr gesund für den Darm.

3. Räucherlachs oder Flammlachs

Fetter Fisch wie Lachs ist ein echter Gesundheits-Booster! Viele gute Nährstoffe, gute Omega-3-Fettsäuren und viele Proteine. Auch hier ist es nur die Kräuter- oder Knoblauchsoße mit richtig viel Fett, die die Gesundheitsbilanz schwächt.



Trotzdem eine klare Empfehlung für alle, die auf dem Weihnachtsmarkt gesünder schlemmen wollen!

2. Bratapfel

Der Bratapfel ist herrlich weihnachtlich und richtig schön süß. Trotzdem schneidet er in der Gesundheitsbilanz gut ab. Vorausgesetzt, der Bratapfel ist mit etwas Marmelade gefüllt und mit ein paar Nussraspeln bestreut, kommt diese Leckerei auf etwa 200 Kalorien.



Beim Erhitzen der Äpfel werden zudem spezielle Enzyme freigesetzt, die Rachen und Stimmbändern gut tun!



In Vanillesauce ertränkt und mit Marzipan gefüllt, schnellt die Kalorienbilanz natürlich schnell nach oben. Also, Augen auf, wie die Spezialität am jeweiligen Stand angeboten wird.

1. Maronen

Der erste Platz in Sachen gesunde Weihnachtsmarkt-Leckereien geht an die Marone! Die Esskastanie hat weniger Fett als Nüsse, enthält hochwertiges Eiweiß, macht richtig satt und ersetzt dadurch eine Mahlzeit.



Maronen liefern außerdem ähnlich viel Vitamin C wie Orangen, E- und B-Vitamine sowie Mineralstoffe und Spurenelemente. Also: Lassen Sie es sich schmecken!