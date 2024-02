Mehr Sport und gesünder ernähren: Diese beiden Wünsche stehen regelmäßig ganz oben auf der Liste der Neujahrswünsche. Beides ist eigentlich so einfach umzusetzen - und doch so schwer. Beim Thema richtige Ernährung verweisen einige Experten nun wieder auf den sogenannten Teller-Trick. Doch was hat es damit auf sich?



Die grundsätzliche Idee heißt: verändern statt verzichten. Das Geheimnis liegt in der Aufteilung der Zutaten auf dem Teller. Fokus auf gesundes, frisches Gemüse und Salate, ergänzt um Eiweiße und Kohlenhydrate.