Chiasamen, Avocado, Quinoa - wer sich gesund ernähren will, kommt an diesen sogenannten Superfoods kaum vorbei. Mit ihren gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen liegen sie im Trend - doch zunehmend bekommen sie Konkurrenz durch heimische "Klassiker", deren Vorteile oft sogar überwiegen!

Superfood aus der Heimat: schont die Umwelt und ist gut für den Geldbeutel

Es gibt zahlreiche Nahrungsmittel aus unserer Nähe, die genauso gesund sind, mit wertvollen Nährstoffen überzeugen und vor allem nachhaltiger sind, da keine langen Transportwege zurückgelegt werden müssen.



Mitunter übertrumpfen die Lebensmittel aus der Heimat sogar die trendigen Superfoods in Sachen Nährstoffe! So enthält die Schwarze Johannisbeere rund zehnmal mehr Vitamin C als die trendige Goji-Beere, die extra aus China anreisen muss.



Dass die Produkte von nebenan meist preiswerter sind als ihre exotischen Kollegen, ist ebenfalls ein überzeugendes Argument.

Besser als Avocado, Chia und Co.? Unsere Top-Alternativen:

Tja, liebe Avocados - in Sachen ungesättigte Fettsäuren seid ihr zwar spitze, doch Walnüsse haben einen sogar noch höheren Gehalt: In 100 Gramm stecken 7,5 Gramm der besonders gesunden Alpha-Linolensäure - ungeschlagen!



Auch Vitamine und Mineralstoffe hat die Walnuss reichlich zu bieten: Der hohe Kaliumgehalt unterstützt Muskeln und Nerven. Was die Walnüsse außerdem attraktiv macht: Sie können in unseren Breiten gut wachsen und halten sich länger als die schnell verfaulten und weit gereisten Avocados.

Chiasamen kommen vorrangig aus Süd- und Mittelamerika und punkten mit reichlich Omega-3-Fettsäuren, viel hochwertigem Eiweiß, Ballaststoffen und Antioxidantien.



Kein Problem für "unseren" Leinsamen, denn er hat einen ähnlich hohen Proteingehalt und kann mit einem beeindruckenden Anteil an Alpha-Linolensäure überzeugen: Sie wirkt entzündungshemmend, schützt vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und verbessert den Fett- und Cholesterinstoffwechsel!



Kauft man den Leinsamen zudem noch geschrotet, kann er mit vielen Ballaststoffen in Müsli oder Joghurt mindestens ebenso gut für eine verbesserte Verdauung sorgen wie die exotischen Chiasamen.

Die kleinen roten Goji-Beeren werden gern als Wunderfrüchte bezeichnet, da sie zahlreiche Vitamine (besonders Vitamin C) enthalten sowie viel Eisen und Spurenelemente.



Doch in Sachen Vitamin C heißt es 1:0 für die heimischen Beeren! Schwarze Johannisbeeren und auch Sanddorn können die Goji-Beere, die aus China importiert wird und zumeist nur getrocknet erhältlich ist, locker toppen: Mit etwa 450 bis 1.000 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm Frucht übertrifft Sanddorn fast alle Frucht-Kollegen locker.

Zusatz-Vorteil: Sanddorn und Johannisbeere enthalten sehr viel weniger Zucker als die süße Goji-Beere. Superheldin Heidelbeere: Neben ihrem ebenfalls guten Vitamin-C-Gehalt kann die Blaubeere mit Anthocyanen punkten, die - je nach Sorte - weit an der Goji-Beere vorbeiziehen: Bis zu 20-fach höher ist ihr Gehalt an dem Pflanzenfarbstoff, der Entzündungen bekämpfen kann!



Auch die trendige Acai-Beere sieht gegen die Heidelbeere blass aus - nicht nur bei den Anthocyanen, sondern auch in Sachen Eisengehalt.

