Die Expertinnen und Experten haben mehrere Sorten Schwarztee überprüft und haben in einigen Pestizide nachgewiesen. In einem Tee des Discounters Norma wurden sogar sieben verschiedene Pestizide nachgewiesen!



Manche der nachgewiesenen Pestizide sind in der EU verboten. Die Einfuhr aus anderen Ländern, in denen es kein Verbot gibt, ist allerdings weiterhin erlaubt. Viele Experten kritisieren das.