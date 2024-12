Was sind Polyphenole und in welchen Lebensmitteln kommen sie vor? Polyphenole sind sekundäre Pflanzenstoffe und gelten als das Geheimnis gesunder Ernährung. Sie sollen vor chronischen Krankheiten schützen und Krebs vorbeugen. Besonders reich an Polyphenolen sind Kaki, Petersilie, Erdbeeren, Rosenkohl, Weintrauben, Äpfel, Datteln, Brokkoli, Grüntee oder Kakao.