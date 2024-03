In jeder einzelnen Beere verbirgt sich eine beeindruckende Menge an Vitamin C. Die genaue Menge an Vitamin C kann je nach Reife und Sorte der Beeren variieren, aber mit etwa 450 bis 1.000 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm Frucht übertrifft Sanddorn sogar manche Zitrusfrüchte.



Dieser Vitamin-C-Gehalt stärkt nicht nur das Immunsystem, sondern schützt auch ganzjährig vor lästigen Erkältungen und Infektionen.