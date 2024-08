Rohkost ist mitunter schwerer verdaulich. So kann sie Blähungen auslösen – besonders bei Kohlgemüse. Über die Ballaststoffe darin freuen sich zwar die Darmbakterien , doch durch die lange Verdauungszeit entstehen ziemlich viele Gase im Darm. Das ist nicht immer angenehm! Wer also einen empfindlichen Magen-Darm-Trakt hat und zum Beispiel auch mit Zwiebeln oder Gurken Probleme hat, kann seine Mahlzeiten durchaus nach der Tageszeit richten.

Salat aus Rohkost – geriebene Möhren, Salatblätter, rohe Tomaten – sollten Sie sich dann lieber mittags schmecken lassen. Dann hat der Körper mehr Zeit zum Verdauen. Erhitztes ist am Abend die optimale Lösung.



Wer möglichst viele Vitamine und Nährstoffe erhalten will, kann sich ja für eine Kompromiss-Lösung entscheiden und das Gemüse nur leicht dünsten: Einfach wenige Minuten in einem Sieb über kochendem Wasser garen!