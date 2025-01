Die Ernte war schlecht - trotzdem hat die "Stiftung Warentest" in ihrem aktuellen Testbericht zu Olivenölen überraschend gute Ergebnisse für Verbraucherinnen und Verbraucher parat: Sieben der insgesamt 25 getesteten Olivenöle der Güteklasse nativ extra sind "gut"!

Welches Olivenöl hält, was es verspricht? Die aktuellen Testergebnisse zeigen: Gute Qualität muss nicht teuer sein. Eine Erleichterung für viele Verbraucher, waren doch die Preise für das gesunde Öl in den vergangenen Jahren enorm gestiegen . Die gute Nachricht: Die Preise fallen aktuell wieder.

Das Olivenöl "Rewe Beste Wahl Italienisches Natives Olivenöl Extra" ist das am besten bewertete Öl. Mit einem Preis von 15,98 Euro pro Liter überzeugte dieses Öl die Tester durch seine ausgewogene Mischung aus typischer Bitterkeit, angenehmer Schärfe und Aromen wie Mandel und Apfel - Geschmacksurteil "sehr gut".

Sorgen macht den Experten die gesunkene Olivenöl-Qualität infolge des Klimawandels: Schlechte Ernten haben minderwertige oder mittelmäßige Öle im Handel zur Folge. Dennoch sind die Tester mit den zahlreichen empfehlenswerten Ölen im Test zufrieden. Ein Grund dafür sind die Qualitätsansprüche in Deutschland:

Der deutsche Olivenölmarkt ist der strengste der Welt, die Händler stellen höchste Anforderungen an die Lieferanten.

Einige Öle zeigten alarmierende Belastungen mit Mineralölbestandteilen (MOSH und MOAH): Das "dm Bio-Olivenöl" enthielt mehr als doppelt so viele aromatische Kohlenwasserstoffe (MOAH) wie toleriert. MOAH gelten als potenziell krebserregend. "La Española" - eines der eher teuren Produkte im Test- wies die höchsten MOSH-Werte der letzten acht Jahre auf. Insgesamt ist die Mineralöl-Belastung seit Bekanntwerden des Problems vor gut zehn Jahren aber gesunken.

BRISANT hat bei den Herstellern der mit "mangelhaft" bewerten Öle nachgehakt.



"Dm" meldet sich nach der BRISANT-Anfrage zurück und will das Thema weiter prüfen - zumindest, was die Mineralölkohlenwasserstoffe angeht: "Wir nehmen das mögliche Auftreten von MOSH/MOAH daher sehr ernst", schreibt die Firma.



Daher seien die von den Testern genannten Gehalte "nicht nachollziehbar". Man bleibe dazu mit der Stiftung Warentest in Verbindung. Zum Thema Geschmack äußerte sich die Firma nicht.