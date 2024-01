Erdnüsse sind eigentlich keine Nüsse, sondern Hülsenfrüchte, aber super beliebt: Sie enthalten viel Protein und viel Folsäure, was gut ist für die Zellbildung und die Zellregeneration. Wichtig dabei: Die Nüsse sollten ungewürzt und ungeröstet sein, die leckeren Knabber-Nüsse aus der Dose sollten eher die Ausnahme bleiben.



Paranüsse enthalten viele ungesättige Fettsäuren. Die Nuss an sich ist also nicht so hochwertig wie andere Nüsse. Dafür enthalten sie aber viele Mineralien. Dennoch sollte man nicht mehr als zwei Stück pro Tag essen, weil in Paranüssen ordentlich Selen enthalten ist. Das ist in größeren Mengen ungesund und kann sogar zu Vergiftungen führen.