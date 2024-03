Die gute Nachricht: Migräne-Patienten können mit bewusster Ernährung ihre Gesundheit gut unterstützen! Dabei geht es sowohl um das Meiden möglicherweise Migräne-auslösender Nahrungsmittel (sogenannte Trigger) als auch um die richtigen Lebensmittel und Nährstoffe, die den eigenen Zustand stabilisieren können.

Bildrechte: IMAGO / Zoonar

Regelmäßig essen und auf den Blutzucker achten: Das ist bei Migräne ganz besonders wichtig. Deshalb sollen Migräne-Patienten auch nicht fasten. Um den Blutzucker konstant zu halten, macht es einen großen Unterschied, was man isst! Wichtig sind hier Lebensmittel, die den Blutzucker konstant halten und lange satt machen!



Auf den Speiseplan gehören daher für Migräne-Geplagte insbesondere komplexe Kohlenhydrate wie in Vollkornprodukten, Reis, Mais, Hirse, Kartoffeln, Hülsenfrüchten und in vielen Sorten Obst und Gemüse.

Omega-3-Fettsäuren: Es gibt Hinweise, dass Omega-3-Fettsäuren die Zahl der Migräneanfälle deutlich verringern können, wie das British Medical Journal berichtet. Omega-3-Fettsäuren sind zum Beispiel in fettem Fisch wie Lachs, Makrele und Hering enthalten oder in Leinsamen und Nüssen.



Auch pflanzliche Öle sind reich an Omega-3-Fettsäuren, insbesondere Leinöl, Raps-, Walnuss- oder Weizenkeimöl.

Magnesium: Der Mineralstoff kann bei der Migräne-Vorsorge helfen. Dies gilt insbesondere für leichtere Formen der Migräne. Empfohlen werden hier bis zu 600 mg am Tag.



Die besten Magnesium-Quellen:

Kerne, Nüsse und Samen wie Mandeln, Sonnenblumen- und Kürbiskerne, sowie Leinsamen und Sesam

Getreideprodukte aus Vollkorn

Hülsenfrüchte (z. B. Kidneybohnen, Linsen, Erbsen)

Grünes Blattgemüse (z. B. Mangold, Blattspinat), Brokkoli

Ausreichend trinken - mindestens 1,5 bis 2 Liter am Tag können Kopfschmerzen und Migräne vorbeugen. Wichtig ist dabei, regelmäßig zu trinken und nicht erst dann, wenn der Kopfschmerz sich ankündigt.

Bildrechte: IMAGO / imagebroker

Trigger vermeiden: Noch ist die Ursache für Migräne nicht restlos geklärt und auch die Migräne-Trigger, also Auslöser für eine Kopfschmerz-Attacke, sind individuell sehr unterschiedlich. Dennoch gilt: Ernährung spielt eine Rolle. So gelten raffinierter Zucker, histaminhaltige Lebensmittel, Konservierungsstoffe in Fertiggerichten oder Glutamat als probematische Inhaltsstoffe.



Häufig genannt werden von Patienten Käse, bestimmte Eiweißstoffe in Joghurt und Milchprodukten und Rotwein.



Allerdings gilt hier: Eine Ernährungs-Umstellung ist nur sinnvoll, wenn bestimmte Nahrungsmittel eindeutig als Auslöser identifiziert wurden. Dabei kann ein Kopfschmerz-Tagebuch helfen.

Bildrechte: IMAGO / Westend61