Im Netz wird der Tee mit der Abnehmspritze Ozempic verglichen und deshalb auch als "Teezempic" bezeichnet. Mehrere Studien aus Norwegen, Südkorea und Brasilien kommen ebenfalls zu dem Ergebnis: Matetee fördert die Fettverbrennung und hilft beim Abnehmen.



Für Ernährungsberater Dr. Duane Mellor ist laut "Daily Mail" unklar, ob es wirklich die enthaltenen Antioxidantien sind, die zur Fettverbrennung beitragen, oder lediglich das Koffein im Matetee. Auch die Verbraucherzentrale ist skeptisch, ob Mate wirklich zu der versprochenen Gewichtsreduktion beitragen kann - es fehlt an aussagekräftigen Studien.



Der Mate-Tee soll aber noch einen weiteren Vorteil gegenüber Kaffee haben: Da das Koffein in Mate gebunden ist, wird es nur langsam freigesetzt. Dadurch wirkt es nicht so stark wie im Kaffee, hält aber länger an und auch der "Absturz" danach ist nicht so stark.