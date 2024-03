Ohne Magnesium? Läuft in unserem Körper nicht viel! Der lebenswichtige Mineralstoff arbeitet für unser Herz, unsere Muskeln und Nerven.

Magnesium unterstützt den Informationsaustausch zwischen Nerven- und Muskelzellen, sorgt für hormonelles Gleichgewicht sowie feste Knochen und Zähne . Auch viele Menschen, die abends unruhig sind, zu Muskelkrämpfen neigen und Frauen mit Regelschmerzen oder PMS setzen auf das Spurenelement. Zudem soll es Nervosität und Reizbarkeit lindern. Ganz besonders wichtig ist Magnesium in der Schwangerschaf t, hier muss der erhöhte Bedarf durch die Versorgung von Baby und Plazenta ausgeglichen werden. Es gibt zudem Hinweise darauf, dass bei hohem Magnesiumspiegel das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle sinkt . Gut zu wissen: Wir nehmen Magnesium ausschließlich über unsere Nahrung auf, denn unser Körper kann es nicht selbst bilden.

Der tägliche Magnesiumbedarf von 300 bis 400 Milligramm kann bei gesunden Erwachsenen in der Regel über die Ernährung gedeckt werden - eigentlich. Denn: Rund ein Drittel der Frauen (29 Prozent) und Männer (26 Prozent) nimmt nicht genügend Magnesium über die Nahrung auf und die empfohlene Tagesmenge wird nicht erreicht. Migräne-Patienten wird prophylaktisch sogar bis zu 600 mg am Tag empfohlen. Auch viel Sport , Magen-Darm-Erkrankungen oder eine Alkoholabhängigkeit können einen Magnesiummangel erzeugen. Medikamente zur Entwässerung können ebenso einen kritischen Magnesiumverlust zur Folge haben. Und nicht zuletzt: Stress wird nachgesagt, ein echter Magnesium-Räuber zu sein.

Grundsätzlich raten Ärzte und Ernährungswissenschaftler immer dazu, wichtige Nährstoffe idealerweise über die Nahrung aufzunehmen. Doch mitunter benötigt der Körper mehr von dem Mineralstoff, als die Lebensmittel decken können - zum Beispiel nach viel Sport oder in der Schwangerschaft.



Auch Migräne-Patienten nehmen oft Magnesium als Nahrungsergänzungsmittel ein. Grundsätzlich gilt: Achten Sie unbedingt auf die im Nahrungsergänzungsmittel enthaltene Tagesmenge an Magnesium, die auf der Verpackung angegeben ist. Verteilen Sie diese Menge, wenn möglich, auf mehrere Portionen am Tag.



Um einen eventuellen Magnesiummangel nachzuweisen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt. Eine passende Nährstoff-Therapie sollte immer mit einem Arzt abgesprochen werden.