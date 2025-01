Gesünder und aktiver ins neue Jahr? Das nehmen sich viele vor! Was dabei oft auf der Strecke bleibt, ist die Gesundheit der Leber, erklärt Michael P. Mann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Leberstiftung. Dabei ist sie das zentrale Stoffwechselorgan des Körpers.



Denn immer mehr Menschen leiden an einer typischen "Wohlstandskrankheit" - der Fettleber, warnt die Deutsche Leberstiftung. Schuld an der "Fettleber" sind unter anderem die falsche Ernährung, Stoffwechselstörungen und Übergewicht.



Zu den Hauptrisikogruppen gehören Alkoholabhängige und stark übergewichtige Erwachsene. Zunehmend sind auch Kinder und Jugendliche betroffen.