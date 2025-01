Kaffee am Morgen ist gesünder als Kaffee über den Tag verteilt - das hat jetzt eine groß angelegte Langzeitstudie aus den USA ergeben: 40.725 Erwachsene wurden dabei zu ihrem Kaffeekonsum befragt, einschließlich Menge und Uhrzeit.

Das Ergebnis: Wer zum Frühstück seinen Kaffee trinkt, macht alles richtig! Personen, die ihren Kaffee hauptsächlich am Morgen und am Vormittag trinken, haben ein um 31 Prozent geringeres Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben als Nicht-Kaffeetrinker. Zudem war auch das allgemeine Sterberisiko bei diesen Personen um 16 Prozent reduziert.



Die positiven Effekte könnten mit der verbesserten Regulation des Blutdrucks und einer Verringerung von Entzündungswerten durch den rechtzeitigen Koffeinkonsum zusammenhängen, vermuten die Forscher.