Intuitive Ernährung lässt jedes Gericht zu - ob süß oder salzig, fett oder frisch. Wie purzeln so die Pfunde?



Wer sich sonst von Diät zu Diät hangelt, den kann die plötzliche Freiheit überfordern. Was tun, wenn die Lust auf Pommes, Burger und Pizza nicht nachlässt? Der Verzicht auf Verbote sollte dazu führen, den eigenen Körper wieder besser kennenzulernen und wirklich nur das zu essen, was dem Körper und der Psyche gut tut. Dazu gehören Zucker und Fett, aber auch Eiweiß, vitaminreiches Gemüse und Obst.



Auch wer mittags oft zu viel isst, bei Frust zur Chipstüte greift oder sein Hungergefühl so lange unterdrückt, bis es in einer Fressattacke endet, kann von einer bewussten Ernährung profitieren.



Ziel der intuitiven Ernährung ist es aber nicht, die Pfunde purzeln zu lassen - manche nehmen auch (zunächst) zu.



Vielmehr soll diese Form der Ernährung helfen, Körper und Geist in Einklang zu bringen, die eigenen Bedürfnisse besser zu verstehen und ein gesundes Verhältnis zu Essen und Körper zu entwickeln.