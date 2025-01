Sehr scharf, würzig-zitronig und für viele etwas gewöhnungsbedürftig - doch es lohnt sich, den Geschmack von Ingwer lieben zu lernen: Die aus Asien stammende Knolle ist überaus gesund!



Seit Jahrtausenden wird Ingwer sowohl frisch als auch getrocknet in der traditionellen chinesischen Medizin sowie der Klostermedizin eingesetzt, aber auch in vielen anderen Heiltraditionen, zum Beispiel in der indischen Ayurveda-Heilkunde.



Kein Wunder, dass Ingwer (Zingiber officinale) heute als echtes Superfood gehandelt wird!