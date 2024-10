Abnehmen durch weniger Kohlenhydrate? Wenn Low-Carb gut schmeckt sowie einfach und schnell zubereitet werden kann, ist das was für jeden Tag! Der aktuelle Food-Trend Haferflocken-Brot ist nicht umsonst so erfolgreich. Zwei besonders schmackhafte und einfache Rezepte gibt es hier:

Porridge, Overnight Oats, Haferbrei - Haferflocken in jeglicher Form sind aus der gesunden Ernährung nicht mehr wegzudenken. Kein Wunder: Hafer enthält viele Ballaststoffe, die die Verdauung fördern und steckt voller gesundheitsfördernder Nährstoffe wie Eisen, Calcium oder Magnesium sowie vielen Vitaminen. Weil die Flocken dank des enthaltenen Beta-Glucan den Blutzucker stabil halten und lange sättigen, sind sie auch für Diäten und zum Abnehmen sehr gut geeignet.



Unsere Bonus-Zutat Quark oder Skyr setzt in Sachen gesunde Ernährung noch eins drauf, denn die enthaltenen Proteine sättigen lange, zudem ist das Eiweiß gut für die Muskulatur - wer Abnehmen oder auf sein Gewicht achten will, setzt im Rezept darauf. Mit rund 80-150 Milligramm Kalzium pro 100 Gramm sind Quark und Skyr zudem eine tolle Unterstützung für die Knochengesundheit.



Mit diesen zwei Rezepten macht gesunde Ernährung Spaß!