"Wenig Kohlenhydrate", so viel bedeutet dieser Trend auf Deutsch. "No Carb" heißt dann sogar, gar keine Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Das soll nicht nur gesund sein, sondern auch Abnehmerfolge liefern. Was steckt dahinter?



Kohlenhydrate sind lebensnotwendig, denn sie liefern dem Körper Energie. Doch es gibt Unterschiede: Einfache Kohlenhydrate wie Weißbrot oder Nudeln lassen den Blutzucker schnell ansteigen und können Heißhungerattacken, Energieschwankungen und ein erhöhtes Risiko für Übergewicht und Typ-2-Diabetes auslösen.



Komplexe Kohlenhydrate wie Vollkornprodukte, Gemüse oder Kartoffeln dagegen sind für eine gesunde Ernährung wichtig. Eine zu starke Einschränkung kann sogar zu Nährstoffmängeln und Energielosigkeit führen. Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hält eine streng kohlenhydratarme Ernährung auf Dauer nicht für empfehlenswert.