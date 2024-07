Sommer, Sonne - große Hitze! Temperaturen über der 30-Grad-Marke können den Körper belasten. Hat er zudem noch mit schwerem Essen zu tun, kann der Kreislauf schnell schlappmachen. Die richtige Ernährung ist gerade an solchen Tagen besonders wichtig.



Wir verraten, wie man den Kreislauf bei Hitze bestmöglich unterstützen kann, welche Lebensmittel jetzt gut tun und was man an einem heißen Tag unbedingt vermeiden sollte. Plus: Schnelle und einfache Rezepte, mit denen Sie optimal durch die Hitze kommen.