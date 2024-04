Bisphenol A gelangt über die Beschichtung der Konservendosen in die Lebensmittel und von dort über den Verzehr in den Körper - die Nahrung gilt als Hauptaufnahmequelle von BPA. Die Chemikalie stuft Stiftung Warentest allerdings als "besonders besorgniserregend" ein.

Was genau ist Bisphenol A? Bisphenol A (BPA) ist eine Industriechemikalie. Mit ihrer Hilfe werden der harte und transparente Kunststoff Polycarbonat sowie Epoxid-Kunstharze hergestellt. Er findet sich in vielen Alltagsgegenständen, wie Smartphones, Aufbewahrungsboxen und Geschirr. Stiftung Warentest

Bis auf eine Produktreihe konnte eine starke BPA-Belastung in allen getesteten Produkten nachgewiesen werden. Darunter Suppen, Eintöpfe, Thunfisch, Tomaten und Kokosmilch. Zu beachten ist auch, dass von Suppen und Eintöpfen in der Regel größere Mengen - und damit auch mehr BPA - konsumiert werden.



Die einzige Produktreihe, in der keine einzige Dose von der Chemiekalie belastet war, ist die Kondensmilch. Auch eine Dose Erbsen und Möhren hat es geschafft.



Warentesterin Swantje Waterstraat rät aufgrund der hohen BPA-Belastung in vielen Dosen lieber zu anderen Konserven zu greifen.