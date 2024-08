Im Internet kursiert aktuell ein Gesundheitstrend: Den Cortisolspiegel senken, um so ziemlich jedes gesundheitliche Problem zu lösen – von Müdigkeit über Bauchfett bis hin zu Konzentrationsstörungen. Da fragt man sich schon: Ist es tatsächlich so einfach?



Was zu viel Cortisol im Körper bewirkt, wann der Internet-Hype gefährlich sein kann und was wirklich hilft: