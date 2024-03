Ihre Blätter und Stängel sind essbar. Brunnenkresse schmeckt pfeffrig-scharf und erinnert ein bisschen an den Geschmack von Senf. Das macht sie als Zutat in Salaten und Suppen beliebt. In grünen Smoothies sorgt die Kresse für den extra Schärfekick.



Achtung: Brunnenkresse ist leicht mit dem Bitteren Schaumkraut zu verwechseln. Beide Pflanzen wachsen am Wasser und sehen sich extrem ähnlich. Aber keine Sorge: Auch der Doppelgänger ist essbar, er schmeckt aber sehr viel bitterer als Brunnenkresse.