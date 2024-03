Wichtig: Diese (und noch viel mehr) Wirkungen haben auch andere Essigsorten. Am bekanntesten ist sicherlich die antibakterielle Wirkung von Essig, weswegen viele Menschen bei Halsschmerzen auch damit gurgeln.

So machen es die meisten Apfelessig-Fans: ein Glas Wasser, ein Löffel Apfelessig, etwas Honig - und dann trinken. Der Honig ist für den Geschmack, das Verdünnen mit Wasser ist aber total wichtig, denn die Säure des Essigs kann sonst den Zahnschmelz angreifen. Der Tipp: Den Essigdrink mit einem Strohhalm trinken. Außerdem sollte man nicht zu viel davon trinken, denn manchmal kommt es dann zu Magenproblemen. Ob man besser morgens oder abends Apfelessig trinken sollte, darüber gibt es keine Untersuchungsergebnisse.

Apfelessig enthält neben wichtigen Vitaminen (A, B1, B2, B6, C und E) auch andere wertvolle Stoffe: Beta-Carotin, Folsäure, Kalium, Magnesium, Eisen, Calcium und Zink, um nur die bekanntesten zu nennen.



Allerdings sind die Vitamin C- und Beta-Carotin-Anteile im Essig eher gering. Wem es auf diese Inhaltsstoffe ankommt, der sollte lieber gleich zum Original, also zum Apfel, greifen.