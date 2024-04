Keine Geschäfte, außer in Modellregionen - das heißt für die meisten Gegenden in Deutschland: Gras gibt es ausschließlich über sogenannte Cannabis-Clubs oder "Cannabis Social Clubs" mit jeweils bis zu 500 Mitgliedern. Die Clubs sind neben dem privaten Anbau die einzige legale Bezugsquelle.



Auch wer nur ab und zu kifft und nicht mehr bei Dealern kaufen will, muss einem Cannabis-Club beitreten, denn: Man kann die Droge nicht von einem anderen Clubmitglied bekommen, weil Weitergabe und Verkauf an Jugendliche und an Erwachsene weiterhin verboten sind.



Vereinsmitglieder können bis zu 50 Gramm Cannabis pro Monat erhalten, Personen zwischen 18 und 21 Jahren bis zu 30 Gramm - mit einem THC-Gehalt von höchstens zehn Prozent. Finanziert wird der Anbau im Verein über Mitgliedsbeiträge - ein Verkauf im klassischen Sinne ist das also nicht.

Bildrechte: IMAGO / Christian Spicker

Dealen bleibt strafbar, für alle. Einige Strafen werden verschärft, mit dem Ziel, den Jugendschutz zu verstärken. So wird etwa der Verkauf von Cannabis an Minderjährige mit mindestens zwei Jahren Freiheitsstrafe statt bisher einem Jahr geahndet.

Wer fälschlicherweise denkt, er könne nach der Teil-Legalisierung Cannabis zum Eigenkonsum in niederländischen Coffeeshops kaufen und mit nach Deutschland nehmen, der irrt! Die Einfuhr ist weiter nicht erlaubt. Darauf weist die Polizei in der Grafschaft Bentheim hin, die an der deutsch-niederländischen Grenze liegt.



Das einzige, was laut Zoll erlaubt ist: die Einfuhr von Cannabissamen aus der EU zum Anbau für den Eigenkonsum oder für Anbauvereine.

Bildrechte: IMAGO / Wirestock