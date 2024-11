Es sind nur kleine Tüten aus Pflanzenfasern, doch schon das weiße Pulver, das drinsteckt, lässt nichts Gutes erahnen. Nikotinbeutel, sogenannte Pouches, sind in Deutschland zwar verboten, aber offenbar ist es auch für Jugendliche kein Problem, an die kleinen Päckchen zu kommen. Die weißen Beutelchen enthalten ein Pulver, das aus Nikotinsalzen besteht.



Anders als bei der klassischen Zigarette bemerken Eltern oder Lehrer oft nicht, wenn Jugendliche sich die Nikotinbeutel zwischen Oberlippe und Zahnfleisch schieben. Das Nikotin wird so über die Mundschleimhaut aufgenommen. Aromastoffe wie Wassermelone oder Mango machen die Pouches attraktiv für "Einsteiger".