Den Pilz-Wirkstoff Psilocybin oder Psilocin kann man frisch, getrocknet, in Tee oder in Kapselform einnehmen. Die Wirkung tritt nach zehn bis sechzig Minuten ein, hält zwei bis acht Stunden an und umfasst u.a.





intensivere Wahrnehmung von Farben und Kontrasten, Halluzinationen

Euphorie, Verbundenheitsgefühle

verändertes Orts- und Zeitgefühl

Schwindel

Veränderung des sexuellen Erlebens

gesteigerter Antrieb