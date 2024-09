Die Polizei im Emsland warnt vor einer synthetischen Droge, die seit einiger Zeit in der Region bei Jugendlichen beliebt ist und oft über E-Zigaretten oder Vapes konsumiert wird. Die Flüssigkeit sehe auf den ersten Blick herkömmlichen Flüssigkeiten für E-Zigaretten sehr ähnlich, habe aber mit ihnen nichts zu tun.



"Sie enthält eine gefährliche Kombination aus stimulierenden und halluzinogenen Stoffen, die zu schweren körperlichen und psychischen Schäden führen kann", heißt es in einer Polizei-Mitteilung.



Die Droge ist im Emsland unter Jugendlichen als "Görke" bekannt. In anderen Regionen wird unter anderem der Begriff "Baller-Liquid" verwendet.