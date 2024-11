Lachgas ist günstig und legal verfügbar - an Kiosken, an Automaten oder online, unabhängig vom Alter. Deswegen ist es als Partydroge bei Jugendlichen so populär. Doch immer mehr Experten fordern ein Verbot.



Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat angekündigt, den Verkauf von Lachgas regulieren zu wollen: Der Umgang mit Lachgas als Partydroge besonders bei jungen Leuten könnte noch vor der Neuwahl verboten werden. Lauterbach hat dem Kabinett dazu am Mittwoch (13.11.) einen Entwurf vorgelegt, den SPD und Grüne an ein anderes anstehendes Gesetz anfügen könnten.