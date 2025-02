Lachgas ist günstig und legal verfügbar - an Kiosken, an Automaten oder online, unabhängig vom Alter. Deswegen ist es als Partydroge bei Jugendlichen so populär. Doch immer mehr Experten fordern ein Verbot.



Ein solches gilt seit Beginn dieses Jahres in Hamburg, Osnabrück und Helmstedt, die Stadt Dortmund hat im Februar 2025 nachgezogen. In anderen Gemeinden steht das Verbot, Lachgas an Kinder und Jugendliche zu verkaufen, unmittelbar bevor.