Wem Drogen wie Cannabis im Blut nachgewiesen werden, hat eine Ordnungswidrigkeit begangen. Ersttätern droht dann ein Bußgeld von 500 Euro. Wer wiederholt auffällt, kann ein Bußgeld in Höhe von 1.000 Euro erwarten.



Eine neue Ordnungswidrigkeit ist es, wenn zu einem THC-Gehalt von 3,5 Nanogramm oder mehr auch noch ein Alkoholgehalt nachgewiesen wird. Bei Verstoß droht ebenfalls eine Strafe in Höhe von 1.000 Euro.



Fahranfänger in der Probezeit müssen gänzlich auf den Konsum von Cannabis verzichten. Für sie ist Kiffen und Fahren absolut tabu.