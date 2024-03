Bis zu einer eventuellen Änderung des Straßenverkehrsgesetzes gelten die aktuellen Vorgaben:



Derzeit gilt nach § 24a, Absatz 2 Straßenverkehrsgesetz (StVG): "Ordnungswidrig handelt, wer unter der Wirkung eines in der Anlage zu dieser Vorschrift genannten berauschenden Mittels im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt. Eine solche Wirkung liegt vor, wenn eine in dieser Anlage genannte Substanz im Blut nachgewiesen wird." Dazu gehört neben Kokain und Morphin, das etwa in Heroin enthalten ist, auch Tetrahydrocannabinol (THC).



Der Grenzwert dafür liegt bei 1,0 Nanogramm Tetrahydrocannabinol (THC) pro Milliliter Blutserum (ng/ml). Das geht aus einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 21.12.2004 hervor - 1 BvR 2652/03.



Wird bei einer Blutprobe ein höherer Wert gemessen, ist der Führerschein im schlimmsten Fall weg - oder man muss zur medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU). Egal, ob der Fahrer Ausfälle zeigt oder nicht.