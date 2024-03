In den meisten Betrieben gibt es bisher keine Regelungen. Das heißt aber nicht, dass man machen kann, was man will. Beschäftigte sind dazu verpflichtet, ihren Dienst mit klarem Kopf zu erledigen. Arbeitsrechtler raten, ähnlich wie beim Alkohol, klare Regelungen einzuführen und zu besprechen. Auch ein generelles Verbot von Rauschmitteln auf dem Betriebsgelände ist eine Option. Einfacher ist es in Unternehmen mit Betriebsrat. Hier werden regelmäßig auch Betriebsvereinbarungen zum Thema Sucht und Alkohol herausgegeben.

Dabei sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. So die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Im Betrieb darf niemand arbeiten, der aufgrund des Konsums berauschender Mittel nicht in der Lage dazu ist oder damit Kolleginnen und Kollegen gefährdet. Ein Joint auf dem Weg zur Arbeit ist also nicht zu empfehlen.



Auf dem Weg nach Hause sieht das anders aus. Die eigene Gesundheit und der Cannabiskonsum sind Privatsache des Beschäftigten. Wenn der Mitarbeiter am Freitag nach Dienstschluss aus dem Werkstor spazieren und sich einen Joint anzünden möchte, kann er das tun. Er muss nur am am Montag wieder voll arbeitsfähig sein, so Arbeitsrechtler.



Allerdings sollte er das nicht in Arbeitskleidung tun, denn das könnte auf die Firma zurückfallen.