Cannabispflanzen: Wo darf man sie wachsen lassen?

Bis zu drei Pflanzen dürfen Erwachsene, die mindestens seit sechs Monaten einen Wohnsitz oder einen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben, zum Eigenbedarf in der Wohnung ziehen. Grundsätzlich können die Pflanzen überall stehen - in den Wohnräumen, auf dem Balkon oder im Garten.



Handelt es sich nicht um die eigenen vier Wände, sondern eine Mietwohnung, ist jedoch Vorsicht geboten: Die Wohnung darf durch die intensive Beleuchtung oder Bewässerung der Pflanzen nicht beschädigt werden. Geschieht es doch, haftet der Mieter.



Besondere Regeln gelten auch für Wohnungen, in denen Kinder und Jugendliche leben. Denn das Bundesministerium für Gesundheit schreibt vor, dass Pflanzen, Samen und das angebaute Cannabis vor dem Zugriff durch Kinder, Jugendliche und auch Dritte geschützt werden müssen. Zum Beispiel indem alles in Schränken abgeschlossen wird.

Bildrechte: IMAGO / Pond5 Images

Kiffen in den eigenen vier Wänden: Nicht immer erlaubt!

Beim Rauchen von Cannabis in der eigenen Wohnung verhält es sich ähnlich wie beim Konsum von Zigaretten. In der Regel darf überall in der Wohnung und auch am offenen Fenster oder auf dem Balkon geraucht werden.



Der Vermieter kann das Rauchen nicht grundsätzlich im Mietvertrag verbieten, allerdings nach individueller Vereinbarung einschränken - etwa auf festgelegte Zeitfenster. Wer diese Vereinbarung nicht einhält, dem droht die Kündigung.



Wenn es durch den Rauch zu Schäden - wie verfärbten Wänden - kommt, haftet dafür der Mieter und muss gegebenenfalls nochmal neu streichen.



Erst wenn der Rauch aus der Wohnung ins Treppenhaus dringt oder über den Balkon zu den Nachbarn gelangt, kann er zum Problem werden - denn es gilt das Gebot der Rücksichtnahme. Um Geruchsbelästigungen vorzubeugen, können beispielsweise Lüftungs- oder Luftfilteranlagen installiert werden.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Fabian Sommer

Rücksicht ist auch bei gemeinsam genutzten Freiflächen oder Spielplätzen, die zum Haus gehören, gefragt. Hier sollte auf die Hausordnung geachtet und mit dem Vermieter Rücksprache gehalten werden.

Diese Rechte haben Nachbarn, die sich durch den Geruch von Cannabis belästigt fühlen