Sowohl THC als auch CBD zählen zu den chemischen Verbindungen, die die Cannabis-Pflanze produziert. THC (Tetrahydrocannabinol) ist besonders für seine psychoaktiven, also die berauschenden Nebenwirkungen verantwortlich. THC wir als Betäubungsmittel eingestuft. Der erlaubte Grenzwert liegt bei einer THC-Konzentration von 1,0 Nanogramm pro Mililiter Blut. Anders ist das bei CBD (Cannabidiol) - das wird nämlich nicht als psychoaktiv eingestuft. Im Gegenteil: dem CBD wird eher eine beruhigende Wirkung zugeschrieben. Es wird aktuell sogar getestet, ob CBD in der Medizin zum Einsatz kommen könnte. Beispielsweise bei Psychosen oder Schizophrenie. Oder zur Behandlung von Depressionen, Angststörungen, Suchterkrankungen oder Epilepsie. Die Forschungen dazu sind allerdings noch nicht abgeschlossen. CBD unterliegt jedenfalls im Gegensatz zu THC nicht dem Betäubungsmittelgesetz und darf legal vertrieben werden, solange der enthaltene THC-Gehalt 0,2% nicht übersteigt.

Neben den pflanzlichen Cannabis-Produkten gibt es auch "künstliche" Cannabinoide. Die chemische Struktur dieser Substanzen ähnelt der Struktur des natürlichen THC-Wirkstoffs und setzt an genau denselben Rezeptoren im Gehirn an. Aus diesem Grund kann ein Rausch von synthetischen Cannabinoiden wie ein "normaler" THC-Rausch sein. Andererseits kann der Rausch aber auch ganz anders und teilweise viel intensiver wirken.



Grund dafür ist, dass oft nicht bekannt ist, welche synthetischen Cannabinoide in den gekauften Produkten enthalten sind und wie hoch die Konzentration davon ist. Der Konsum und die Nebenwirkungen dieser Produkte gelten als sehr gefährlich und weitreichend.



Synthetische Cannabinoide werden oft als Kräutermischungen verkauft. Auf die Kräuter werden die künstlich hergestellten Cannabinoide gesprüht, um sie anschließend zu rauchen. Es gibt sie aber auch in Form von Tabletten und Pillen.



Die künstlich hergestellten Cannabinoide gehören zu den Neuen psychoaktiven Stoffen, die unter das Betäubungsmittelgesetz oder das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz fallen. Sie sind also verboten.