Ob draußen, im Auto oder in der Wohnung - der Geruch von Cannabis ist ziemlich intensiv und ziemlich verräterisch. Draußen verfliegt er schnell, aber drinnen? Da helfen nur Tricks, um den Geruch loszuwerden.



Räucherstäbchen in den Räumen, in denen gekifft wurde, geben starke aromatische Verbindungen an die Luft ab, die den Grasgeruch gut übertünchen. Duftsorten wie Sandelholz, weißer Salbei und Palo Santo helfen besonders gut.



Wer den Geruch von Räucherstäbchen nicht mag, es aber trotzdem natürlich will, kann zu ätherischen Ölen wie Rosmarin, Eukalyptus, Lavendel oder Zitrus in einer Aromalampe greifen.



Auch Duftkerzen können die Terpene in der Luft überdecken. Allerdings funktionieren Räucherstäbchen und ätherische Öle besser, weil sie geruchsintensiver sind.