Zudem kann jeder Erwachsene ab April selbst aus Samen oder Stecklingen Pflanzen ziehen und Mariuhana für den Eigengebrauch ernten. Was darüber hinausgeht, muss sofort vernichtet werden. Erlaubt ist der Anbau von drei weiblichen Cannabis-Pflanzen. Das Saatgut können Privatpersonen ab April legal erwerben - aktuell noch im Ausland, aber bald auch in Cannabis-Clubs.

Der Anbau kann nicht nur in Innenräumen, sondern auch im Freien erfolgen - also auf der Terrasse, dem Balkon oder dem eigenen Garten. Ein Kleingarten gehört nach Angaben des Landesverbandes der Gartenfreunde Berlin aber nicht dazu, da er nicht zum Bereich des gewöhnlichen Aufenthalts zähle.



Bei der Standortwahl im Freien ist vor allem wichtig, dass es sonnig ist. Martin Hoffmann vom deutschen Hanfverband erklärt gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), dass Cannabis überall dort wächst, wo auch Tomaten wachsen würden. Der Ertrag falle aber geringer aus, als beim Anbau mit speziellem Equipment in Innenräumen.