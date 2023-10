Bildrechte: IMAGO / Shotshop

Alkohol-Problem 70 Jahre Anonyme Alkoholiker - So funktionieren die Gruppen

31. Oktober 2023, 18:19 Uhr

Seit fast 90 Jahren gibt es die Anonymen Alkoholiker in den USA, seit 70 Jahren sind sie auch in Deutschland aktiv. 2006 hatte die Selbsthilfegruppe schätzungsweise zwei Millionen Mitglieder. Was macht ihre Methode so erfolgreich und wie kann man selber mitmachen?