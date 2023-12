Masken können das Ansteckungsrisiko senken und bieten Schutz, so das RKI. Aus diesem Grund führen derzeit erste Kliniken in Deutschland die Maskenpflicht wieder ein. Wegen des aktuellen Infektionsgeschehens wollen sie ihre Patientinnen, Patienten und Mitarbeitenden schützen.



Eine Maskenpflicht gibt es derzeit unter anderem in den Unikliniken in Tübingen und Marburg. In den Standorten der Universitätsmedizin Göttingen gilt zwar keine allgemeine Maskenpflicht, Besucher müssen allerdings in einzelnen Bereichen eine Maske tragen.