Es ist kalt in Peking, richtig kalt. Die Temperaturen in diesen Tagen klettern nie über den Gefrierpunkt. Eine Folge des Wetters: Die Zahl der Atemwegserkrankungen und Lungenentzündungen im Norden Chinas, speziell unter Kindern, nimmt rasant zu. So rasant, dass jetzt auch die Weltgesundheitsorganisation WHO beunruhigt ist.

WHO schlägt Maßnahmen gegen Krankheitswelle vor

Die Expertinnen und Experten der WHO registrieren schon seit Mitte Oktober einen Anstieg von grippeähnlichen Erkrankungen. Die WHO rief die Menschen in China dazu auf, sich impfen zu lassen, sich von Erkrankten fernzuhalten, Masken zu tragen und bei Symptomen zu Hause zu bleiben.

China: Erkältungswelle völlig normal

Was aber steckt genau hinter der ungewöhnlich krassen Krankheitswelle? Chinas Gesundheitskommission hatte vergangene Woche erklärt, die Zunahme der Atemwegserkrankungen hänge mit der Aufhebung der Corona-Beschränkungen und der Ausbreitung anderer bekannter Krankheitserreger zusammen. Es handelt sich um Grippeviren und Erreger bakterieller Erkrankungen, die vor allem Kinder und Babys betreffen.

Experten wollen genauere Daten von China

Der WHO reichen diese Aussagen allerdings nicht. Sie will jetzt genau wissen, welchen Anteil klassische Grippeviren, das Coronavirus SARS-CoV-2 und das RS-Virus an der aktuellen Krankheitswelle haben.



Während der Corona-Pandemie hatte sich die WHO immer wieder über mangelnde Kooperation der chinesischen Behörden beschwert. Die Corona-Pandemie war Ende 2019 ausgebrochen und hatte sich zuerst in der Millionenmetropole Wuhan ausgebreitet.