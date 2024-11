Nachdem sich die Fälle häufen, in denen das Borna-Virus auch bei Igeln und Bibern in Ober- und Niederbayern nachgewiesen wurde, soll nun vom LGL zusammen mit weiteren Projektpartnern untersucht werden, ob auch andere Tierarten als mögliche Überträger in Frage kommen: So soll untersucht werden, ob Igel, die als Insektenfresser mit der Feldspitzmaus verwandt sind, das Virus in Einzelfällen ausscheiden können.



Auch eine Übertragung über einen Zwischenwirt (z.B. Hauskatzen, die Feldspitzmäuse jagen) ist denkbar. Anders sieht es bei der direkten Übertragung von Mensch zu Mensch aus. Solche Fälle sind laut LGL nicht bekannt. Allerdings sollen sich im Jahr 2021 in Bayern drei Personen im Rahmen von Organtransplantationen infiziert haben.