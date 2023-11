Das sogenannte klassische Borna-Virus löst eine Hirnentzündung aus, die in nahezu allen Fällen tödlich endet. Überlebende behalten meist schwerste Folgeschäden.



Im März 2018 wurde das Borna-Virus erstmals an einem Menschen nachgewiesen. Laut des bayrischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) "sind bisher nur wenige Fälle von BoDV-1 -Erkrankungen beim Menschen bekannt, die in Bayern zwischen 1996 und 2023 aufgetreten sind". Nach Angaben des Robert Koch-Instituts "wird davon ausgegangen, dass es jährlich ungefähr zwei bis sechs akute Erkrankungen in Deutschland gibt."



2021 gab es laut LGL deutschlandweit sieben Infektionen, davon fünf in Bayern.