Blutegel werden seit Jahrhunderten in der Naturheilkunde und Medizin eingesetzt. An schmerzenden Stellen, bei Entzündungen oder gegen Arthrose sollen die Sauger ihre Wirkung entfalten.



Mittlerweile gibt es zahlreiche wissenschaftliche Studien, die den effektiven Einsatz von Blutegeln in der Orthopädie und Sportmedizin belegen.