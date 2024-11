Bereits im Februar hat sich die EU zur sogenannten Quecksilber-Verordnung geeinigt. Ab Januar 2025 wird diese in Kraft treten. Dann soll Quecksilber aus der Umwelt verschwinden. Ab dann ist auch das Dentalamalgam verboten und Zähnärztinnen und Zahnärzte müssen Alternativen anbieten.

Die Krankenkassen haben angekündigt, auch weiterhin kostenlose Zahnfüllungen anzubieten. Bereits jetzt besteht schon längst nicht mehr jede Füllung aus Amalgam. Die angepassten Regelungen sorgten dafür, "dass alle GKV-Versicherten mit qualitativ hochwertigen modernen amalgamfreien Zahnfüllungen" versorgt würden, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.



Christoph Benz, Chef der Bundesärztekammer, sagte MDR Aktuell, dass aktuell nur jede 33. Füllung aus Amalgam sei. Das wird sich in Zukunft also weiter verringern, gravierende Auswirkungen wird das Verbot aber nicht haben.