Manche Songs laufen im Radio und katapultieren einen direkt zum Public Viewing, in die Kneipe oder vor den heimischen Fernseher. Denn manche Lieder verbindet man automatisch mit Fußball. "Waka Waka", "54, 74, 90, 2006" oder "Ein Hoch auf uns" sorgen für sofortige Ohrwürmer. Welche Songs aus diesem Jahr in Zukunft für viel Nostalgie sorgen könnten:

Den offiziellen UEFA-Titelsong zur Europameisterschaft liefern in diesem Jahr die deutsche Popsängerin Leony, die amerikanische Band One Republic und das italienische Duo Meduza. Mit "Fire" wollen sie für ordentlich Fußballstimmung in Europa sorgen.



Das erste und einzige Mal werden sie gemeinsam ihren Song übrigens beim Endspiel am 14. Juli im Berliner Olympiastadion live performen.