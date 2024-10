Im Fall einer mutmaßlich getöteten Frau aus dem Pommelsbrunn im Landkreis Nürnberger Land hat die Polizei nach ersten Ermittlungen das Suchgebiet eingegrenzt. Wie eine Sprecherin mitteilte, schlugen Spürhunde am Happburger Baggersee an, knapp sieben Kilometer vom Wohnort der 49-Jährigen entfernt, die am 27. September zuletzt lebend gesehen worden war. Die Suche konzentriere sich nun auf diesen See und umliegende Gewässer.